Feuer in St. Johann: Dachstuhl von großem Gebäude im Zentrum in Brand

Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren bekämpfen derzeit einen größeren Brand im Zentrum der Pongauer Bezirkshauptstadt Sankt Johann.

Laut einem Sprecher des Landesfeuerwehrverbands wurde am frühen Freitagnachmittag Alarmstufe 4 ausgelöst. Ersten Informationen nach steht der Dachstuhl eines großen Gebäudes im Obermarkt in Brand. In dem brennenden Haus sind Wohnungen und Geschäfte untergebracht. In einem unmittelbar angrenzenden Gebäude finden derzeit Bauarbeiten statt. Vermutet wird, dass der Brand mit den Bauarbeiten in Verbindung stehen könnte.

Laut Rot-Kreuz-Sprecherin Roberta Thanner seien aus dem betroffenen Gebäude 13 Personen in Sicherheit gebracht worden. Nur eine Person habe ambulant versorgt werden müssen.