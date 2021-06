Feuer in St. Johann: Dachstuhlbrand im Zentrum - vier Leichtverletzte

Im Zentrum von St. Johann im Pongau ist am frühen Freitagnachmittag ein Dachstuhl eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten. 13 Personen wurden von Feuerwehr und Polizei in Sicherheit gebracht. Vier Personen mussten vom Roten Kreuz ambulant betreut werden.

Im direkt an dem Haus angrenzenden Nebengebäude befindet sich derzeit eine Baustelle. Die Brandursache war vorerst unklar und muss noch ermittelt werden. Das Feuer ist in einer Zwischendecke ausgebrochen. Dieser Bereich muss noch mit einer Wärmekamera kontrolliert werden, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Marcel Pfisterer gegenüber der APA, nachdem am späten Nachmittag "Brand aus" gegeben wurde. Das Außendach musste aufgeschnitten werden, um zu dem Brandherd zu gelangen. Wegen des Großbrandes im obersten Stock des viergeschossigen Hauses war Alarmstufe vier ausgerufen worden. Das Stadtzentrum wurde vorübergehend abgesperrt. 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Johann, Schwarzach und Bischofshofen löschten das Feuer. Dabei wurde auch eine Drehleiter und ein Hubsteiger verwendet. Laut dem Einsatzleiter wurden zwei Feuerwehrleute und zwei Bauarbeiter leicht verletzt. Wie die Sprecherin des Roten Kreuzes Salzburg, Roberta Thanner, erklärte, wurde keine der vier ambulant betreuten Personen ins Krankenhaus gebracht.