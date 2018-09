Feuer in Zelle des Polizeigefängnisses: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 43-Jährige

Frau aus Aserbaidschan zündete offenbar mit Feuerzeug eine Matratze an. Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Nach dem rasch gelöschten Brand in einer Zelle des Polizeianhaltezentrums (PAZ) in der Salzburger Alpenstraße am Donnerstag am frühen Abend leitete die Staatsanwaltschaft nun ein Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßliche Brandverursacherin ein. Die 43-jährige Frau aus Aserbaidschan - sie verbüßt im PAZ eine Verwaltungsstrafe - soll mit einem Feuerzeug eine Matratze angezündet haben. "Die Ermittlungen gehen in Richtung Brandstiftung und in Richtung fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst", so Polizeisprecher Hans Wolfgruber.

Die Aserbaidschanerin wurde dem Vernehmen nach wegen Fremd- und Selbstgefährdung in die Christian-Doppler-Klinik gebracht.