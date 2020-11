Feuer und Flamme fürs Ballonfahren

Nichts als heiße Luft? Im Gegenteil: Heidrun Prosch und Paul Steiner nutzen jede Gelegenheit, um mit Heißluftballon "Sunshine" abzuheben.

Es ist Fahrt Nummer 1971, bei der die Autorin mit im Korb steht. Was für eine Aufregung, ist es doch ihr erstes Mal. Für Heidrun Prosch, die seit 1998 in Grödig wohnt, ist die Jungfernfahrt schon lange her.

Wie ihr Vater Helmut wollte sie mit dem Segelfliegen beginnen. "Das war mir aber dann zu viel Vereinsmeierei", sagt die 57-Jährige. Vor 30 Jahren hat die ehemalige Studentin die Pilotenausbildung für Heißluftballonfahrten begonnen. Beendet hat sie diese in Amerika. Mit 27 hat sie ein Ballonfahrer eingeladen, nach Kentucky zu kommen. "Mit 10.000 Schilling und der Adresse meiner Tante, die drüben verheiratet war, in der Tasche ging's los", erzählt sie.

Ein Jahr lang war sie quer durch Amerika bei Ballonmeetings dabei. 1995 folgte Japan und 1996 flog sie mit Karl Moik zu einem Musikantenstadl nach Australien. "Es wurde jemand gesucht, der Ballon fahren und Englisch sprechen konnte." Ihre Aufgabe war, den Ballon mit Karl Moik 20 Meter in die Luft zu heizen.

Sie hält den Damenhöhenweltrekord für Heißluftballone

Die am Schauspielhaus arbeitende, abenteuerlustige Salzburgerin könnte mit ihrer Lebensgeschichte ohne Weiteres ein Buch füllen. Nur noch so viel: Heidrun Prosch ist seit 2002 bis heute mit 10.783 Metern bei minus 52 Grad Celsius Inhaberin des Damenhöhenweltrekords für Heißluftballone.

In nichts nach steht ihr in Sachen Abenteuerlust ihr Lebensgefährte. Paul Steiner aus Mattsee von den "Flying Bulls" sorgte schon oft für Gänsehaut, wenn er sich im freien Fall aus Flugzeug oder Ballonkorb stürzte. Der Luftabenteurer war am Samstag auch mit im "fly-high"-Weidekorb.

Paul Steiner Sprung Nr. 5980 ist nun an der Reihe

Sprung Nummer 5980 war an der Reihe - vom Ballon aus etwa der 400. Seinen höchsten Fallschirmsprung absolvierte er aus Heidruns Ballonkorb aus 10.600 Metern. Er erreichte bei diesem Sprung eine Geschwindigkeit von 500 km/h und eine Freifallzeit von 2:30 Minuten. Oberhalb von Obertrum gibt's noch schnell einen Kuss, bevor sich der 57-Jährige aus einer Höhe von 1600 Metern von seiner Heidrun trennt. "Vom Ballon aus springst du so richtig ins Leere", sagt er. "Total lässig" empfindet er es, wenn er mit 200 km/h erst 600 Meter oberhalb des Bodens die Leine seines Fallschirms zieht.

Nichts für schwache Nerven. Auch nicht für zumindest eine der Zuschauerinnen. Paul Steiner hat 1990 mit dem Fallschirmspringen begonnen. "Ich wollte schon früher, aber mit 17, 18 hättest die Unterschrift der Eltern gebraucht", sagt er. Daraus ist also vorerst nichts geworden. Der gelernte Schlosser, später Berufskraftfahrer, sattelte auf Motorradsport um und erreichte einige Titel im Rundstreckenrennen bis 600 ccm.

Ein Abenteurer-Paar seit 1998

Seine Leidenschaft ist und bleibt aber das Fallschirmspringen. Und Heidrun.

Kennengelernt haben sich die beiden - wie sollte es anders sein - im Korb. Als passionierter Fallschirmspringer hat er sie im Jahr 1998 gefragt, ob er mit hinauf dürfe, um oben rauszuspringen. So begann ihre Liebe. Der gelbe Ballon trägt das Wunsch-Kennzeichen OE-SHP: Österreich-S(teiner)H(eidrun)P(rosch) bzw. (Paul).

"Jede Ballonfahrt von einer Stunde ist wie ein paar Tage Urlaub", sagt Heidrun. "Da gibt's nur das Hier und Jetzt." Nur ein Stück Vergangenheit darf da mit. Es ist ihr verstorbener Vater, zu dessen Gedenken die schwarze Trauerschleife am Korb im Wind weht. Oder sie ist beim Paragleiten, das sie seit ihrem 50er praktiziert, am Schirm befestigt.

Lautlos gleitet der Ballon auf nun 2200 m über Obertrum Richtung Nußdorf. "Das Gas reicht für zwei Stunden." Ihre längste Tour war 250 km von Gosau bis Hohenems, eine der höchsten auf 5000 m von Zell am See bis zum Gardasee.

Ganz so weit ist die Strecke heute nicht. Nußdorf heißt das Ziel. Nach einer guten Stunde und einer Spuckprobe, von wo der Wind weht, parkt die Pilotin den Korb gefühlvoll auf einer Wiese ein. Nach dem phänomenalen Ballon-Ausflug folgt die Taufe mit Feuer und Thalheim-Bier: So schnell wird aus der bürgerlichen Birgit eine blaublütige Gräfin.