Feuer zerstörte Autowerkstatt

Atemschutztrupps der Feuerwehr von Saalfelden konnten Gasflaschen aus dem Gebäude bringen.

In einer Autowerkstatt in Saalfelden (Bezirk Zell am See) ist Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Das Feuer zerstörte sowohl die Einrichtung samt der Werkzeuge der Halle als auch einen abgestellten Wagen vollständig. Ein Nachbar hatte Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Schadenshöhe ist noch offen, verletzt wurde niemand, teilte die Polizei Salzburg mit. Durch den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Saalfelden konnte ein Ausbreiten des Brandes auf gesamte Gebäude verhindert werden.

Wie die Freiwillige Feuerwehr von Saalfelden mitteilte, waren in der Werkstatt Gasflaschen gelagert. Das Gebäude stand demnach nach kurzer Zeit im Vollbrand und die Konstruktion brach zusammen. Mehrere Atemschutztrupps konnten brennende Fahrzeuge mit Schaum löschen und auch mehrere Gasflaschen aus dem Gebäude bringen. Brand aus war am Sonntag um 0.35 Uhr. Die Feuerwehr stellte noch eine Brandwache bis 8 Uhr früh. Insgesamt waren 74 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Saalfelden im Einsatz.



