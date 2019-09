Feuer zerstörte Wohnhaus einer Familie in Faistenau

Nachbarn schlugen kurz vor Mittag Alarm. Bewohner hatten das Haus nach dem Frühstück verlassen und können sich Ursache nicht erklären.

"In der Steinbräusiedlung in Faistenau brennt ein Haus. Die Flammen schlagen schon aus dem Dachstuhl." Diese Alarmmeldung einer Anrainerin löste am Mittwoch kurz vor Mittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. "Wir haben Alarmstufe 3 gegeben, die Feuerwehren Faistenau, Hintersee, Hof, Ebenau und St. Gilgen alarmiert", hieß es aus der Salzburger Feuerwehrzentrale.

Einsatzleiter Georg Fuschlberger schilderte kurz nach dem Eintreffen der Löschmannschaften: "Die Flammen haben uns entgegengeschlagen, wir haben nur mit schwerem Atemschutz zum Haus gelangen können." Parallel löschten die Helfer über die 30-Meter-Drehleiter aus St. Gilgen den Brand von oben, versuchten Feuerwehrleute, die Dachschindel herunterzuschlagen, um zu weiteren Brandherden zu gelangen.

Abseits der Löscharbeiten hatten sich Helfer vom Roten Kreuz positioniert, um im Ernstfall gleich eingreifen zu können. Ebenso begannen Polizeibeamte mit ersten Ermittlungen: Darunter auch mit dem Flug einer Drohne, um aussagekräftige Bilder vom Brandort zu erhalten. "Die Brandermittler werden nach dem Ende der Löscharbeiten gleich mit ihrer weiteren Arbeit beginnen", so einer der Beamten. Ein weiterer Polizist stand ebenfalls, wenngleich auch betroffen, neben dem brennenden Haus: "Ich bin der Nachbar und war am Vormittag mit dem Dienstmotorrad unterwegs, als mich meine Frau angerufen hat, dass es brennt", so der Polizist. Er sei mit einem unguten Gefühl sofort nach Faistenau gefahren. "Zum Glück ist bei uns alles wohlauf."

Bewohner steht vor Rätsel

"Ich kann mir das Ganze nicht erklären", sagte wenig später der Bewohner des Hauses, der anonym bleiben möchte, den SN. Er habe an diesem Mittwochmorgen mit seiner Frau und dem Kind noch gefrühstückt und gemeinsam sei die Familie zur Firma des Mannes gefahren. "Kurz nach 11 Uhr habe ich den Anruf bekommen, dass es bei uns brennt. Ich kann es mir nicht erklären. Als wir das Haus verlassen haben, war alles in Ordnung."

