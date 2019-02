Feueralarm: Akku entzündete sich

In Fuschl am See rief am frühen Samstagmorgen ein Brand die Feuerwehr auf den Plan.

Aus bisher unbekannter Ursache hatte sich ein Lithium-Ionen-Akku entzündet, der in einem Abstellraum auf einem Wandregal lagerte. Der mit Betonwänden errichtete Abstellraum grenzt an ein Wohnhaus an. Durch einen Nachbar wurde die starke Rauchentwicklung festgestellt, welcher sofort die Feuerwehr verständigte. Das meldet die Polizei. Anzeige Erst durch das Öffnen des Abstellraums durch die Freiwillige Feuerwehr Fuschl am See und der damit einhergehenden Zufuhr von Luft brach das Feuer aus. Dieses konnte jedoch rasch gelöscht werden. Durch den Brand bzw. den Rauch wurden keine Personen verletzt. Das Haus wurde nicht beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Quelle: SN