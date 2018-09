Feuerwehr: Alle für einen

Ein Gnigler Feuerwehrler verstarb kürzlich mit 39 Jahren völlig unerwartet. Die Einnahmen aus dem Zeugstättenfest '18 gehen deshalb an seine Familie.

Auch wenn den Gnigler Feuerwehrleuten heuer nicht so recht zum Feiern zumute war, zogen sie ihr 29. Zeugstättenfest am Sonntag in ihrer Feuerwache durch. Mit den Einnahmen wird dieses Jahr keine Ausrüstung angekauft, das Geld wird an die Familie eines Kollegen fließen, der erst eine Woche davor völlig überraschend mit 39 Jahren verstorben war. "Die Mannschaft hat sich dazu entschieden und das mit der Familie abgesprochen. Wir finden, dass wir in so einer Situation zusammenstehen müssen", sagte der Gnigler Löschzugskommandant Michael Adam und sprach von einem "schaumgebremsten Fest" dieses Jahr.