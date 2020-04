Feuerwehr barg Arbeiter in Straßwalchen aus Liftschacht

Helfer holten den Verunglückten mit Schaufeltrage heraus.

Zu einem Rettungseinsatz wurden am Mittwochnachmittag die Feuerwehrleute von Straßwalchen sowie dem Löschzug Steindorf auf das Areal einer früheren Möbelfirma gerufen. "Ein Arbeiter ist dort etwa drei Meter tief in den Schacht eines Materialliftes gestürzt", berichtete Einsatzleiter und stellvertretender Ortsfeuerwehrkommandant Adolf Schmidt. Nach ersten Information dürfte ein Arbeitskollege des Mannes den Absturz bemerkt haben und in der Folge bei den Rettungskräften Alarm geschlagen haben. Man sei über eine Steckleiter zu dem Verunglückten hinabgestiegen und habe ihn mit einer Schaufeltrage aus dem Schacht bergen können. Der Verletzte, der ansprechbar gewesen sein soll, wurde nach der Erstversorgung in einem Notarzthubschrauber in ein Salzburger Krankenhaus geflogen.

Quelle: SN