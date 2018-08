Feuerwehr bei Silobrand in Itzling im Einsatz

25-jähriger Afghane mit stark blutender Wunde aufgefunden. Zwei Personen wurden festgenommen. Ein 25-jähriger Afghane ist bei einer Messerstecherei in einer Wohnung in der Stadt Salzburg Dienstag kurz vor …

Das Opfer musste in der Nacht auf Mittwoch im Uniklinikum Salzburg notoperiert werden. Die Polizei fahndet nach drei Tätern. Der Grund für die Schießerei ist noch unklar. Passanten alarmierten am Dienstag …

Chronik

In Itzling trugen zwei rivalisierende Gruppen einen Streit aus. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten 20 Personen. Die Salzburger Polizei wurde in der Nacht auf Donnerstag erneut zu einem Einsatz gerufen. In …