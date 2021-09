Feuerwehr Hallein hat ihren 150. Geburtstag

Am Freitagabend meldete ein Anrufer im Stadtgebiet von Hallein eine am Fahrbahnrand liegende Person, die offensichtlich kurz zuvor mit dem Fahrrad stürzte. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der Verunfallte …

Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Motorradlenkern ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr im Hieflertunnel auf der Tauernautobahn bei Golling gekommen.

Offenbar ist in der Stadt Hallein ein Hundehasser am Werk: Beim Gift dürfte es sich um Schneckenkorn handeln. Die Polizei ist eingeschaltet. Auch die Tierärzte in der Umgebung wurden informiert.