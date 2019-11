Hunderte Mitglieder der Feuerwehren stehen seit Tagen im Einsatz. "Fit sind wir nicht mehr", sagt ein Freiwilliger. Dennoch schaufeln sie weiter.

Michael Trausnitz hat in den letzten Nächten wenig geschlafen. "Das geht sich in solchen Situationen nicht aus", sagt der Ortsfeuerwehrkommandant von Muhr. Am Sonntag gingen in der Lungauer Gemeinde mehrere Muren nieder. Anfänglich herrsche Chaos. "Die Phase, in der man ...