Feuerwehr konnte Wohnungsbrand rasch löschen

Beim Brand in Straßwalchen wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.



Am Donnerstag kurz vor 22 Uhr brach in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Braunauer Straße in Straßwalchen aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen rückte mit 25 Mann und fünf Fahrzeugen zum Einsatz aus. Sie konnte das Feuer rasch löschen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Erforschung der Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

(SN)