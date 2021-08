Feuerwehr Liefering feierte mit neuem Kommandanten

Die Freiwillige Feuerwehr Salzburg-Liefering hat mit Wolfgang Omuletz (24) einen neuen Kommandanten. Vorgängerin Sandra Erhart übergab im Rahmen des Zeugstättenfests am Samstag symbolisch an ihren Nachfolger. Derzeit sind 31 Männer und Frauen bei der FF Liefering aktiv. "In den kommenden fünf Jahren wollen wir unsere Leistungen ausbauen und Nachwuchs gewinnen", sagt Omuletz. Großen Wert lege er auf Ausbildung, vor allem in den wichtiger werdenden Bereichen Hochwasser und Muren.

SN/fmt pictures Sandra Erhart übergab den Lieferinger Helm symbolisch an ihren Nachfolger Wolfgang Omuletz.

Die Lieferinger Floriani-Leute demonstrierten beim Zeugstättenfest, was sie können. Neben den zahlreichen Spielstationen für die Kleinen und der musikalischen Unterhaltung der Lieferinger Fischermusi stand auch eine Leistungsschau auf dem Programm.