Feuerwehr löschte Brände in WC und Küche

Die Einsatzkräfte hatten in der Stadt Salzburg am Dienstagabend zwei Einsätze parallel zu bewältigen.

Die Salzburger Feuerwehren waren am Dienstagabend mit mehreren Fahrzeugen bei zwei Bränden im Einsatz. Im sechsten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in Herrnau hatte sich nach Information von Einsatzleiter Stefan Jakolitsch eine Lampe in einem Alibert erhitzt und Feuer gefangen. Die Flammen hätten dann auf Klopapierrollen übergegriffen.

In Vollbrand stand die Küche eines Einfamilienhauses in Nonntal. Das Feuer wurde mit drei Atemschutztrupps bekämpft. Verletzt worden sei niemand, der Schaden am Haus hoch, hieß es seitens der Einsatzleitung. Die Brandursache werde ermittelt.