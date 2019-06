Feuerwehr Maishofen zelebriert 125. Geburtstag

Die Freiwillige Feuerwehr Maishofen feierte ihr 125-jähriges Bestehen. Auch die Landespolitik war vertreten.

Um das Jubiläum entsprechend zu begehen standen etwa ein Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb sowie ein großer Festakt samt Umzugs durch das Ortszentrum auf dem Programm. In Vertretung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer bedankte sich Landesrätin Maria Hutter bei den Feuerwehrleuten: "Euer Einsatz und die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr ist großartig. Danke auch an eure Familien, die euch wegen der vielen Übungen und Einsätze oft entbehren müssen".

Die Feuerwehr Maishofen hat derzeit 106 Mitglieder, davon sind 71 im aktiven Dienst. Parallel gibt es 21 Reservisten, zwei Ehrenmitglieder plus zehn Burschen sowie zwei Mädchen in der Jugendmannschaft. "Bei einem Einsatz werden aber immer alle 71 aktiven Mitglieder alarmiert", beschreibt Ortsfeuerwehrkommandant Michael Auböck.

Quelle: SN