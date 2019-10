Feuerwehr musste in Bordell löschen

Die Feuerwehr Wals-Siezenheim hatte am frühen Sonntagabend einen Einsatz in einem Nachtclub auf dem Großen Walserberg. 30 Feuerwehrleute mussten ausrücken. "Es hat nur eine halbe Stunde gedauert, der Einsatz war schnell vorbei", sagte Einsatzleiter Hans Berger den SN. Aufgrund eines technischen Defektes bei einem Toaster sei es zu einem Kabelbrand gekommen, das Kabel sei verschmort, "in der Küche hat es geraucht und gestunken".

Zum Zeitpunkt des Brandes war das Bordell für Besucher geschlossen.

Quelle: SN