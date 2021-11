Feuerwehr rettet Person aus brennender Dachgeschosswohnung

In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr in Sankt Johann im Pongau zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Eine vermisste Person konnte gerettet werden.

Höchste Eile war bei dem Feuerwehr-Einsatz in Sankt Johann im Pongau in der Nacht auf Sonntag geboten: Gegen 2:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Als die Helfer eingetroffen waren, entdeckten sie, dass auch die Dachgeschosswohnung in Vollbrand stand. Rasch stellte sich laut dem Einsatzbericht heraus, dass eine Person noch vermisste wurde. Ein Atemschutztrupp machte sich daher in dem stark verrauchten Wohnhaus umgehend auf die Suche nach dem Bewohner. "Die vermisste Person konnte in der total verrauchten Wohnung rasch aufgefunden- und an das anwesende Notarztteam zur weiteren Versorgung übergeben werden", so die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Zeitgleich wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. In der Früh konnte nach dem Öffnen der Dachkonstruktion der Brand schließlich vollständig gelöscht werden. Der fordernde Einsatz wurde von der Feuerwehr Schwarzach mit 33 Einsatzkräften, der Feuerwehr Bischofshofen mit 30 Einsatzkräften, dem Roten Kreuz mit 15 Einsatzkräften und einer Polizeistreife unterstützt.