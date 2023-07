In der Kühlanlage einer Mühle in Seekirchen brach am Donnerstag ein Feuer aus. Die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen rückte mit fünf Fahrzeugen an und hatte den Brand relativ rasch gelöscht.

BILD: SN/FF SEEKIRCHEN In der Kühlanlage einer Mühle war das Feuer ausgebrochen.