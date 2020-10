Feuerwehr rückte zu Küchenbrand in der Salzburger Altstadt aus

Bis zu 30 Mann der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren am Einsatz beteiligt.

Alarm für die Feuerwehr in der Salzburger Altstadt: In der Küche einer Wohnung im Badergässchen war am späten Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen - im vierten Obergeschoß. Rund 30 Mann der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt neun Fahrzeugen rückten aus. "Die Herausforderung war für uns die enge Situation im Altstadtbereich und die Höhe", sagte Einsatzleiter Werner Kloiber von der Berufsfeuerwehr. Der Brand war rasch unter Kontrolle. Die Bewohner seien unverletzt geblieben. Durch den Einsatz kam es zu Verzögerungen im Verkehr. Die Berufsfeuerwehr hat über Nacht eine Brandwache eingerichtet.

Quelle: SN