Feuerwehr Seekirchen sucht "Teamplayer"

Mit einer Plakatkampagne ruft die freiwillige Feuerwehr zum Mitmachen auf und unterstreicht damit gleichzeitig die Bedeutung des Ehrenamtes.

Rund 170 aktive Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen. Damit ist sie gut aufgestellt, wie Ortsfeuerwehrkommandant Herbert Költringer betont. Damit das so bleibt, startet die Seekirchener Feuerwehr im August eine Imagekampagne mit dem Motto "Nicht wegsehen - mitmachen! Teamplayer gesucht". Plakate an der Umfahrungsstraße und im gesamten Ortsgebiet sollen auf die unverzichtbare Arbeit der Feuerwehr aufmerksam machen.

"Wir wollen den Leuten näherbringen, was die Feuerwehr leistet, und Interesse am Mitmachen wecken. Wir richten uns hier vor allem an ...