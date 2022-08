Feuerwehr Siezenheim befreite Baby aus versperrtem Auto

In Wals-Siezenheim ist Montagnachmittag ein Baby von Feuerwehrleuten bei Hitze aus einem versperrten Auto befreit worden, indem sie eine Scheibe einschlugen.

Am Montagnachmittag wurde der Löschzug Siezenheim um 16.12 Uhr zu einem Einsatz gerufen. 17 Mann rückten aus. Auf einem Parkplatz in Kleßheim war bei sommerlichen Temperaturen und Sonne ein Baby in einem versperrten Pkw eingeschlossen. Der Schlüssel lag am Beifahrersitz. Das Auto dürfte sich selbst verriegelt haben. Die Feuerwehr schlug die Scheibe ein und befreite das Baby. Das Kind konnte wohlbehalten an seine Mutter und das Rote Kreuz übergeben werden. Der Löschzug rückte um 17 Uhr wieder ein.