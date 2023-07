Feuerwehr Straßwalchen rückte zu Großbrand aus

Zu einem Großbrand im benachbarten Pöndorf (Oberösterreich) wurde die Feuerwehr Straßwalchen am Sonntagabend gerufen. Ein Stallgebäude stand in Flammen.

Ein Stallgebäude in der oberösterreichischen Gemeinde Pöndorf stand in Flammen.

Die Straßwalchner Florianijünger rückten um 21.30 Uhr mit zehn Mann und Drehleiterfahrzeug in die oberösterreichische Gemeinde an der Grenze zu Salzburg aus. Das Stallgebäude einer Landwirtschaft im Ortsteil Kirchham stand in Vollbrand. Es bestand höchste Alarmstufe. Insgesamt 15 Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz. Der Brand war vor Mitternacht noch nicht unter Kontrolle, hieß es. "Es sind keine Menschen oder Tiere in Gefahr", schilderte Einsatzleiter Alois Huemer.