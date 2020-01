Die trächtige Stute war in der Stallentmistung eingebrochen.

"Pferd in Notlage": Die Feuerwehr Tamsweg musste Donnerstagmittag nach einer nicht alltäglichen Alarmierung mit 20 Einsatzkräften in den Ortsteil Haiden ausrücken. Eine trächtige Stute war in der Stallentmistung eingebrochen und stecken geblieben. Mithilfe von Umlenkrollen, eines Greifzugs und von Leinen wurde das Pferd nach rund zwei Stunden befreit und dem Tierarzt übergeben.

Quelle: SN