Feuerwehr und Notarztteam bargen verletzte Urlauberin aus der Wiestal-Klamm

Eine 47-Jährige ist beim Canyoning gestürzt und hat Wirbelverletzungen erlitten. Es war heuer bereits der vierte derartige Rettungseinsatz im Wiestal.

"Verletzte Person in Gewässer beim SOS-Punkt 5 in der Wiestal-Klamm": So lautete am Donnerstag kurz vor Mittag die Alarmierung für die Feuerwehren Adnet und Hallein sowie das Rote Kreuz. Es stellte sich heraus, dass sich eine Frau bei der Canyoning-Tour einer größeren Urlaubergruppe aus Dänemark offensichtlich schwer am Rücken verletzt hatte.

"Wir sind für solche Fälle bereits gut vorbereitet. Bei den Feuerwehren Adnet und Hallein gibt es speziell ausgebildete Kameraden für derartige Canyoning-Unfälle", schilderte Feuerwehrmann Matthias Ziller. Selbst in Neoprenanzügen und mit Rettungsleinen ausgerüstet seien sie die ersten Helfer am Unfallort. So auch am Donnerstag. "Wir haben bis zum Eintreffen des Notarztes die Patienten gesichert und erstversorgt", so Ziller.

Der Notarzt kam aus der Luft

Pilot Stefan Dürager flog den Arzt sowie einen Flugretter im Notarzthubschrauber "Christophorus 6" an einem 60-Meter-Seil in die Schlucht. "Ich muss mich bei einem solchen Manöver ganz auf die Anweisungen über Funk meines Flugretters unten am Seil verlassen, denn ich sehe ja nur seitlich die Bäume und kaum etwas unten", so der erfahrene Pilot. An der Unglücksstelle wurde die 47-jährige Urlauberin behutsam in eine Vakuummatratze gehoben und langsam aus der Wiestal-Klamm zu einem Zwischenlandeplatz auf der Wiese eines Landwirtes geflogen. Dort konnte das Notarztteam die Patientin in den Hubschrauber laden, um mit ihr zur weiteren Versorgung und Behandlung in das Salzburger Unfallkrankenhaus zu fliegen.

SOS-Punkte dienen zur raschen Orientierung

Es sei dies heuer bereits der vierte Rettungseinsatz nach einem Canyoning-Unfall gewesen, sagten die Feuerwehrleute. Überaus bewährt habe sich mittlerweile die Errichtung sogenannter SOS-Punkte entlang der Wiestal-Klamm. Im Erstfall sei für die Rettungsmannschaften eine rasche Orientierung gegeben. Man wisse dann genau, wo man in die Schlucht klettern könne oder wo man mit einem Boot fahren könne.