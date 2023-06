Feuerwehr verhinderte durch raschen Einsatz Waldbrand bei Piesendorf

Eine Waldhütte hatte Feuer gefangen und stand rasch in Vollbrand. Der Einsatz in dem steilen Gelände war schwierig.

Zum Brand einer Waldhütte kam es im Gemeindegebiet von Piesendorf am Sonntag. Zeugen hatten gegen Mittag den Rauch gesehen und die Polizei angerufen, welche dann die Feuerwehr alarmierte. Als die Einsatzkräfte zum Brandort kamen, standen die Hütte und ein nebenstehender Holzstoß in Vollbrand. Durch das rasche Einschreiten habe das Team um Einsatzleiter Harald Neumayer ein Ausbreiten der Flammen auf das umgrenzende Waldgebiet verhindern können, sagt Ortsfeuerwehrkommandant Michael Unterberger. "Die Hütte stand an einem steilen Hang in einem Hochwald." Wasser schaffte die Feuerwehr im Pendelverkehr zum Brandort. Um 15.30 Uhr war der Einsatz beendet. Bild: SN/ Bild: SN/FF Piesendorf