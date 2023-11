Feuerwehrbau in Hallwang schreitet voran

"Die Gemeinde hat 4 Millionen Euro in den Neubau investiert", so Ebner. Im Gebäude wird ein eigener Raum für die Feuerwehrjugend untergebracht sein, am Dach entsteht eine Photovoltaikanlage mit 60 kW Peak. Insgesamt stehen der Gemeinde Hallwang damit vier PV-Anlagen zur Verfügung. Die Räumlichkeiten, in denen sich bisher zwei Stellplätze der Feuerwehr befanden, werden nach dem Umzug für den Bauhof genutzt werden. Im neuen Kinderbildungszentrum sind 38 Pädagoginnen angestellt, die Kinder werden in 14 Gruppen betreut. Geplant ist ein Ausbau der Betreuungszeiten im Kindergarten bis 17 Uhr, für die alterserweiterte Gruppe bis 16 Uhr.

Neuigkeiten gibt es auch im Bereich der Trinkwasserversorgung: In Mayrwies nahm die Gemeinde 300.000 Euro in die Hand, um eine Quellneufassung zu errichten. "Die gesicherte Wasserversorgung ist für uns alle ein Zukunftsthema", sagt Bürgermeister Ebner. "Durch die Nutzung dieser Quelle ist die Gemeinde breiter aufgestellt."

Wohnen und Gesundheit

Die Gesunde Gemeinde und der Frauentreff Hallwang haben Aktivitäten und Informationsstände zu Gesundheitsthemen und spannende Vorträge geplant. Am Mittwoch, 29. November, findet der Gemeinde-Gesundheitstag von 14 bis 17 Uhr im Kulturzentrum statt. Dieser bietet allen Hallwanger Personen die Möglichkeit, Gesundheits-Vorsorge-Checks durchführen zu lassen. Abgerundet wird der Tag mit Vorträgen zu den Themen Pflegende Angehörige, Lebensenergie im Gleichgewicht und Schmerzmanagement. Die Erweiterung des Wohnbaumodells im Ortsteil Berg umzusetzen, ist ein wichtiges Ziel der Gemeinde. Ebner dazu: "Aktuell wird das Konzept für die nächsten fünf Jahre ausgearbeitet. Leistbares Wohnen hat Priorität." In Zentrumsnähe werden Ende nächsten Jahres 22 geförderte Wohnungen übergeben. Die Firma Detailwerk errichtet insgesamt 66 Wohnungen für Familien und junge Leute, darunter 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen.

Förderung Busticket

Im Gemeindegebiet Hallwang ist man mit dem 1-Euro-Ticket innerhalb der Gemeindegrenzen sehr günstig unterwegs. Wer eine Tagekarte für O-Bus, Regionalbus oder S-Bahn braucht, kann diese zum ermäßigten Preis in der Gemeinde kaufen.