Feuerwehrbezirk Tennengau feiert sich und seine Geschichte

Viele Auszeichnungen und zum 125-Jahre-Jubiläum eine neue Chronik gab es beim Bezirksfeuerwehrtag in Abtenau vergangene Woche.

Schon mit seiner Geschichte der Kuchler Feuerwehr aus dem Jahr 2011 hat sich Rupert Unterwurzacher einen Namen als Chronist in Feuerwehrkreisen gemacht. Nun legt der 65-Jährige, gemeinsam mit Carlo Vanzini von der Feuerwehr Oberalm, noch eins drauf: Am vergangenen Freitag präsentierten die beiden beim Bezirksfeuerwehrtag "Der Tennengau und seine Feuerwehren" eine aktuelle Chronik des Feuerwehrbezirks Tennengau, aufbauend auf der Arbeit des ehemaligen Adneter Ortsfeuerwehrkommandanten Adolf Schinnerl aus den 1990ern.

Gut ein Jahr haben Unterwurzacher und Vanzini an dem 232 Seiten dicken Werk mit 796 Fotos gearbeitet: "Es war schon ziemlich aufwendig, Layout, Satz und Design habe ich auch selbst gemacht, jetzt freue ich mich drauf, meine Familie einmal wiederzusehen", schmunzelt Unterwurzacher. Seit 1869 gibt es Feuerwehren im Tennengau, allerdings wurde dieser erst 1896 selbst zu einem eigenen Bezirk: "Am 23. Oktober 1898 kamen die Feuerwehren beim ,Tännengauer Gautag' in Golling erstmals zusammen", weiß Unterwurzacher - die Geburtsstunde des Feuerwehrbezirkes Tennengau.