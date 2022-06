Feuerwehreinsätze wegen Murenabgängen im Lungau

Der starke Regen hat im Lungau in der Nacht auf Mittwoch zu mehreren Murenabgängen geführt, betroffen sind die B96 sowie die B95.

Nach Angaben der Salzburger Feuerwehr Leitstelle musste in Tamsweg die B96 nach einem Murenabgang gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten sind im Gange. Die Murtalbahn, die den Lungau mit der Steiermark verbindet, musste ebenfalls gesperrt werden. In Tamsweg musste zudem bei einem Wohnhaus ein Keller ausgepumpt werden. Und in Ramingstein sind zwei Muren auf die B95 abgegangen - diese ist bereits wieder einspurig befahrbar. Weitere Informationen folgen.