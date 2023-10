Feuerwehreinsatz in Bad Hofgastein: Überhitzter Pufferspeicher löste Kellerbrand aus

In Bad Hofgastein musste die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand ausrücken. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Mittwoch geriet in einem Keller eines Mehrparteienhauses in Bad Hofgastein ein Pufferspeicher einer Heizungsanlage in Brand. Laut dem Bericht der Polizei, dürfe eine fehlerhafte Installation zur Überhitzung des Speichers geführt haben. Dadurch geriet die Isolierummantelung teilweise in Brand.

Die Feuerwehr Bad Hofgastein rückte in der Nacht mit 33 Mann und fünf Fahrzeugen an. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer trotz einer starken Rauchentwicklung rasch löschen. Verletzt wurde niemand.