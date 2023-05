Feuerwehreinsatz in Siggerwiesen: Holzhaufen in Müllverbrennungsanlage fing Feuer

Zu einem Brand war es in der Nacht auf Freitag in der Müllverbrennungsanlage in Bergheim-Siggerwiesen gekommen. Ein Holzhaufen hatte zu brennen begonnen. 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer rasch unter Kontrolle.

Kurz nach zwei Uhr Früh war die Feuerwehr Bergheim über einen Brand bei der Firma SAB alarmiert worden. Der Wachdienst hatte laut Einsatzkräften den Alarm abgesetzt. Um 04.30 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Feuerwehrlöschzüge Bergheim, Muntigl und Voggenbeg waren mit 42 Kräften und fünf Feuerwehrautos im Einsatz. Wie der Brand entstanden sein könnte, ist bisher unklar, sagt Gerald Schwertl, Einsatzleiter und stellvertretender Ortsfeuerwehrkommandant von Bergheim. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

