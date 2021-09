Feuerwehren ermitteln im Pinzgau ihre schnellsten Biker

2020 wurde die Veranstaltung abgesagt, heuer zu Pfingsten erneut verschoben. Doch diesen Samstag ist es so weit: Erstmals finden die Österreichischen Feuerwehr-Radmeisterschaften im Pinzgau statt.

Sie verfügen über ein enormes Durchhaltevermögen. Das stellten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren quer durch den Bezirk in diesem Unwetter-Sommer einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis.

Doch wer legt am Rad die größte Ausdauer an den Tag? Auf einer Strecke, die über 68 Kilometer und 780 Höhenmeter von Maishofen über Taxenbach, Dienten und Saalfelden wieder nach Maishofen führt, werden am Samstag, 4. September, die österreichischen Radmeister der Feuerwehren ermittelt. Die größte Herausforderung ist zweifellos der Filzensattel. Rund 600 Höhenmeter sind ...