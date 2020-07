Feuerwehren im Lungau kämpfen gegen Waldbrand

1200 Quadratmeter Wald in Göriach wurden am Freitagabend von Flammen erfasst. Das Feuer konnt am Freitagabend nicht vollständig gelöscht werden. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass es sich im Lauf der Nacht auf Samstag weiter ausdehnen wird.

