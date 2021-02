Feuerwehren liefern mit der #bluelightchallenge einen Internethit

In den vergangenen Tagen hat sich die Feuerwehr-Challenge rasend schnell im Internet verbreitet. Auch Salzburger Feuerwehren nehmen teil.

Eine leerer Flur auf der Wache. Schnitt. Ein leerer Schulungsraum. Schnitt. Blaulicht.

Die Feuerwehr Bischofshofen beteiligt sich mit dem Video auf ihrer Facebook-Seite an einer internationalen Internetphänomen: Die Blaulichtorganisationen posten ein Video ihrer Wachen und Fahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht.

Feuerwehren: Schulungen starten wieder

Unter den Hastags #bluelightchallenge oder #bluelightfirestation wollen die Feuerwehren darauf aufmerksam machen, dass sie trotz Corona an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit sind. Feuerwehrkommandant in Bischofshofen, Hartmut Wetteskind sagt: "Auch wir wolten die Botschaft verbreiten". Die Feuerwehren nomieren sich gegenseitig. Damit verbreitete sich die Challenge in den vergangenen Tagen in Österreich und Deutschland. "Wir wollen auch zeigen, dass coronabedingt in den vergangenen Monaten nur wenige Schulungen stattfinden konnten", sagt Wetteskind. "Glücklicherweise können wir nächste Woche aber wieder starten. Es finden wieder Schulungen in Kleingruppen und mit einer Tragepflicht von FFP2-Masken statt."

Das Video filmte der Nachwuchs der Feuerwehrwache. "Zwei Burschen unserer Feuerwehrjugend haben sich darum gekümmert. Sie haben zum Filmen auch eine Drohne verwendet." Der Kommandant sei selbst überrascht gewesen, sie positiv das Video bei den Facebook-Followern der Wache angekommen ist.

Nominiert wurde die Feuerwehr Bischofshofen von der Feuerwehr Golling. Auch dort habe man sich den Schwerz gemacht, an der Challenge teilzunehmen.

Quelle: SN