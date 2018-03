Feuerwehrfrau Sandra Erhart: "In die Aufgabe wächst man einfach hinein"

Mit 31 Jahren ist Sandra Erhart die ranghöchste Feuerwehrfrau in Salzburg. Begonnen hat alles mit ihrem Engagement für die Feuerwehrjugend.

Sandra Erhart hegt große Begeisterung für Freiwilligenarbeit. "Ich bin von Beruf Erzieherin und eine große Befürworterin des Ehrenamts", sagt sie im SN-Gespräch. 2009 habe sie ihr um knapp acht Jahre älterer Bruder gefragt, ob sie nicht zur freiwilligen Feuerwehr in Salzburg-Liefering gehen wolle. "Ich habe spontan zugesagt und war anfangs als Schriftführerin tätig", so die junge Frau.

Schon nach kurzer Zeit stieg sie beim Löschzug in die Jugendarbeit ein. "Derzeit haben wir sechs Buben und fünf Mädchen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren in unserer Jugend", erzählt Erhart, die sich parallel über Kurse stetig weiterbildet.

2016 stand die Wahl zum Kommandanten des Löschzuges Liefering an. "Wir sind insgesamt 30 aktive Feuerwehrleute, darunter befinden sich mit mir vier Frauen", so Erhart, die ohne Gegenkandidaten zur Chefin gewählt worden ist. Dem Rang nach ist sie Brandinspektorin. Sie werde von den Kollegen im Allgemeinen sehr gut akzeptiert. Auf die Frage, was die Faszination für eine Frau im Feuerwehrwesen ausmache, zuckt die 31-Jährige mit den Schultern: "In eine solche Aufgabe wächst man hinein."

Wie ausgefüllt ihr Leben im Dienste am Nächsten in ihrer Freizeit ist, skizziert Sandra Erhart so: "Neben meinem Job als Erzieherin haben wir jeden Mittwochabend in Liefering einen Übungsbetrieb, die Jugendarbeit findet jeweils an einem Freitagnachmittag statt. Dann ist der Löschzug Liefering jeweils März, Juli und November in einer Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft für eine mögliche Unterstützung für die Salzburger Berufsfeuerwehr." Dass Sandra Erhart neben ihrer Tätigkeit bei der Feuerwehr auch noch aktives Mitglied der Wasserrettung in Mattsee ist, erwähnt sie nur so nebenbei. "Hier gibt es fixe Dienste, hauptsächlich an Wochenenden, aber da können wir uns untereinander gut zusammenreden."

SN/Robert Ratzer Mehr als drei Mal so viele Einsätze nach Sturmschäden gab es für die Feuerwehren im Vorjahr im Vergleich zu 2016.

Mehr als eine Million Stunden im Hilfseinsatz

Beim 39. Salzburger Landesfeuerwehrtag am Freitagabend in Bischofshofen konnte eine beeindruckende Bilanz der insgesamt 16.814 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in Salzburg präsentiert werden. Die Zahl der Großbrände ging im Vergleich zum Jahr 2016 zwar von 27 auf 23 zurück, ebenso wie sich die Zahl der Kleinbrände von 1785 auf 1537 reduzierte. Allerdings verzeichnen die Feuerwehren in anderen Bereichen enorme Steigerungen. An der Spitze stehen die Einsätze nach Sturmschäden: 709 Einsätze waren im Vorjahr zu bewältigen, im Jahr zuvor waren es 212. Ebenfalls gestiegen sind die Einsätze nach Verkehrsunfällen: 1034 Mal musste im Vorjahr die Freiwillige Feuerwehr zu Hilfe gerufen werden, 2016 "nur" 815 Mal. Deutlich gestiegen ist auch die Zahl sonstiger Hilfeleistungen: von 4364 auf 6944. In Summe leisteten die Helfer im Vorjahr 1.011.745 Einsatzstunden.