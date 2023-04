Feuerwehrgeschichte ist seine Leidenschaft

Rupert Unterwurzacher ist familiär mehrfach vorbelasteter Florianijünger. Das Buch über 125 Jahre Feuerwehren im Tennengau ist nur der Anfang.

Der Großvater war Feuerwehrkommandant, der Vater ebenso und Rupert Unterwurzacher selbst war bereits mit 15 Jahren begeistertes Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Kuchl. Er trat mehrfach in die Fußstapfen seiner Vorväter. Er erlernte wie diese das Schuhmacher-Handwerk und war 20 Jahre lang Ortsfeuerwehrkommandant. Seit drei Jahren ist er als Abschnittskommandant für die Feuerwehren zwischen Kuchl und Rußbach zuständig. "In drei Jahren, mit 65, muss ich dieses Amt abgeben, so ist das gesetzlich vorgesehen."

Seit Jänner 2022 bekleidet er ein ...