Feuerwehrgruppen bewiesen vollen Einsatz

Hunderte Feuerwehrleute zeigten beim Bezirksfeuerwehr-Leistungsbewerb ihr Können.

Am Samstag, dem 3. Juni, kamen zahlreiche Feuerwehrgruppen nach Hüttschlag, um dort am neunten Pongauer Bezirksfeuerwehr-Leistungsbewerb teilzunehmen. Mit der Rekordzahl von insgesamt 72 Bewerbsgruppen aus dem Flachgau, Lungau, Pinzgau, Pongau und dem Tennengau nahmen rund 350 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden am Bewerb teil. Und sie alle zeigten gute Leistungen, stellten unter der strengen Aufsicht von 35 Bewertern ihr Können und ihre Schnelligkeit im Aufbau einer Angriffsleitung unter Beweis.

"Die Mitglieder der Feuerwehren sind an 365 Tagen im Jahr jederzeit bereit, sich für die Bevölkerung in jeder Notlage einzusetzen. Die hohe Teilnehmerzahl und die herausragenden Ergebnisse beim heutigen Leistungsbewerb zeigen, dass auch für die Ausbildung und das Training eine hohe Disziplin an den Tag gelegt wird", freut sich Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Robert Lottermoser.

Auch zahlreiche Pongauer Gruppen präsentierten sich von ihrer besten Seite. So erzielten in der Wertung "Bronze ohne Alterspunkte" die Feuerwehren Werfenweng, Bad Hofgastein und Großarl 2 die Plätze eins bis drei. In der Wertung "Bronze mit Alterspunkten" siegte St. Veit/Pg. 2 vor Kleinarl. Großarl 1, Dorfgastein und Bischofshofen 2 belegten die Ränge eins bis drei in der Kategorie "Silber ohne Alterspunkte". In der Wertung "Silber ergänzte Gruppen" konnte Werfenweng den Sieg erringen. Ebenfalls als Gruppenerste gingen die Kommandanten Ennspongau in der Wertung "Bronze verschiedene Feuerwehren" hervor, knapp dahinter lag Schwarzach.