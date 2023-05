Feuerwehrleute löschten Hüttenbrand in Kuchl

Die Kuchler freiwillige Feuerwehr und der Löschzug Jadorf wurden vergangenen Samstag zu einem Heckenbrand gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehren brannte auch die nahestehende Holzhütte. Der Einsatz dauerte über zwei Stunden. Verletzt wurde niemand.

Am Samstag, dem 20. Mai, gingen um 22.32 Uhr in Kuchl die Sirenen los. Die FF Kuchl Markt und der Löschzug Jadorf wurden zu einem "Brand Hecke" alarmiert. 45 Feuerwehrfrauen und -männer waren im Einsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Hecke in Vollbrand. Außerdem hatten die Flammen bereits auf die nebenstehende Holzhütte übergeschlagen. In der Holzhütte war Brennholz gelagert. Daher breitete sich der Brand sehr schnell aus. Die benachbarten Wohnhäuser waren nicht in Gefahr.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren acht Atemschutztrupps im Einsatz. Sie bekämpften mit sechs Strahlrohren den Brand. Nach ca. zwei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Kleintiere wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Personen wurden nicht verletzt. Es war ein langer Brand, weil in der Hütte Brennholz gelagert und weil der Brandherd schwer zugänglich war.

Über die Brandursache kann die FF Kuchl nichts sagen. Brandmeister Andreas Struber leitete den Einsatz.