Feuerwehrleute stellten Notbetten für Covid-Spital im Salzburger Messezentrum auf

In der Halle 10 des Salzburger Messezentrums entsteht ein Notspital für Coronavirus-Patienten, die an einem leichten oder mittelschweren Krankheitsverlauf leiden. Männer der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr halfen am Dienstag, Betten aufzustellen. Zunächst werden 352 Kojen für 704 Patienten vorbereitet. Bei Bedarf kann die Kapazität auf 1600 Plätze ausgebaut werden.

Ab Donnerstag soll alles einsatzbereit sein. Parallel dazu wird das Personal aus allen Bereichen des Gesundheitssystems zusammengestellt und geschult. Neben dem Covid-Spital im Messezentrum werden weitere Covid-Zusatzspitäler aufgebaut: eines in St. Veit im Pongau für Innergebirg und im Bedarfsfall, das heißt, falls die Kapazitäten in St. Veit nicht ausreichen, eines am Tauernklinik-Standort in Mittersill. "Mit den Zusatzspitälern schaffen wir die Möglichkeit, Corona-Patienten von Nicht-Corona-Patienten zu trennen und diesen die bestmögliche medizinische Versorgung in allen Teilen unseres Landes zukommen zu lassen", betont Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

