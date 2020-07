Feuerwehrmann starb bei Stromunfall im Tennengau: Strafantrag gegen Kollegen eingebracht

Ein 45-jähriger Feuerwehrmann erlitt im Vorjahr in Golling bei einer Sicherheitsolympiade für Kinder einen tödlichen Stromschlag - einem Kollegen von ihm wird nun grob fahrlässige Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit vorgeworfen.



Gut ein Jahr nach der Tragödie bei einer Kinder-Sicherheitsolympiade in Golling, bei der ein 45-jähriger Feuerwehrmann durch einen tödlichen Stromschlag ums Leben gekommen war, brachte die Staatsanwaltschaft kürzlich Strafantrag gegen einen Kollegen des Getöteten ein. Dem Feuerwehrkollegen werden die Vergehen der grob fahrlässigen Tötung sowie der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angelastet. Dies teilte ein Sprecher des Landesgerichts am Montag mit.

Zu dem schrecklichen Unfall war es am 17. Mai 2019 kurz vor Mittag beim Gollinger Sportplatz gekommen; dort fand eine Sicherheitsolympiade für Volksschüler statt, bei der auch Einsatzorganisationen Vorführungen machten. Der später verstorbene Feuerwehrmann war mit einer - auf einem Feuerwehrfahrzeug fix integrierten - Hubrettungsbühne, in der sich auch sieben Kinder befanden, nach oben gefahren. Er geriet dabei zu nahe an eine 110-kV-Stromleitung, es kam zu einem Funkenüberschlag, bei dem der 45-Jährige einen tödlichen Stromschlag erlitt. Die ebenfalls in der Bühne bzw. im Korb befindlichen Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

Dem nun angeklagten Feuerwehrmann lastet die Staatsanwaltschaft in ihrem beim Landesgericht eingebrachten Strafantrag an, damals als verantwortlicher Maschinist des Feuerwehr-Lkw mit Hubrettungsbühne "die gebotene Aufmerksamkeit und Sorgfalt missachtet" zu haben.

Der Strafantrag stützt sich auf ein Gutachten des Kfz-technischen Unfallsachverständigen Gerhard Kronreif. Seinen Expertisen zufolge hatte der Angeklagte das Fahrzeug mit integrierter Hubrettungsbühne viel zu knapp an der Stromleitung postiert. Laut Strafantrag sei dieses in einem seitlichen Abstand von nur sieben Metern zur Leitung aufgestellt gewesen, obwohl ein sicherer Mindestabstand erst ab 20 Meter gegeben gewesen wäre.

Zum zweiten sei der Angeklagte entgegen der Betriebsvorschrift während des Hochfahrens des Kollegen und der Kinder gar nicht beim Lkw bzw. am Hauptbedienstand zur Benutzung der Hubrettungsbühne gewesen. Hätte er aber den Hauptbedienstand besetzt gehalten, hätte er bei Erkennen einer Gefahr zur Unfallvermeidung die Notaus-Taste drücken können.