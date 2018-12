Feuerwerk in der Natur gefährdet Wildtiere

Hütten in Salzburg verzichten freiwillig auf die "Knallerei".

Bunt, traditionell und laut: Das Silvesterfeuerwerk gehört für uns Menschen zum Jahreswechsel dazu. Für die Wildtiere kann der Lärm aber sogar lebensbedrohend sein. Nicht zuletzt deshalb verzichten unter anderem die Ostpreußen- und die Kleinarlerhütte auf die "Knallerei".

Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) und Hubert Stock von der Initiative "Respektiere deine Grenzen" jedenfalls sind sich in diesem Punkt einig: "Man kann auch ohne Feuerwerk feiern, wenn einem die Tiere am Herzen liegen." Vor allem in Waldnähe und auf den Bergen gefährden Lärm, die Helligkeit und auch der Geruch das Wild. Es flüchtet in Panik und verbraucht daher viel Energie, was im Winter tödliche Folgen haben kann. "In dieser Zeit leben die Tiere am Limit, reduzieren ihren Stoffwechsel auf ein Minimum. Eine panische Flucht geht da an die Substanz", sagt Landesrat Schwaiger.

Dazu kommt, dass die Wildtiere durch Lichtblitze und Lärm von angestammten Futterstellen verscheucht werden, "und oft wochenlang nicht dorthin zurück kehren", beschreibt Stock das Problem. Auf der Suche nach anderen Nahrungsquellen entstehen dann häufig Schälschäden an den Rinden der Bäume. Aber: Einige Hüttenwirte haben genau diese Gefahr erkannt und verzichten freiwillig auf das nur vermeintlich obligatorische Feuerwerk. "Ostpreußen- und Kleinarlerhütte gehen da seit Jahren mit gutem Beispiel voran."



