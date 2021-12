Feuerwerk in Salzburg findet statt: "Stadt ist keine Spaßbremse"

Ein Silvester-Fest am Kapitelplatz soll es nicht geben. Auch Böller und Kleinfeuerwerke bleiben in der Stadt Salzburg verboten.

Trotz Sperrstunde für Gastronomie und Hotellerie gibt es heuer zu Silvester ein Feuerwerk in der Stadt Salzburg. Der Bund empfiehlt zwar, auf Feuerwerke zu verzichten, die Entscheidung liegt jedoch bei der Stadt. Und Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) gab am Montagvormittag bekannt: "Die Stadt Salzburg ist keine Spaßbremse." Das traditionelle Feuerwerk in der Altstadt wird heuer also stattfinden - um 24 Uhr über der Festung und der Altstadt. Organisieren wird das Feuerwerk Wolfgang Haider, der Obmann des Salzburger Christkindlmarkts. Er plane ...