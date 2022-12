Private Knallerei bleibt in Salzburg immer öfter verboten

Gemeinden wollen zunehmend keine Ausnahmen mehr für Feuerwerke in der Silvesternacht erlassen. Die Knallkörper sind dennoch weiter gefragt.

Basti und Martin Padinger verkaufen seit Dienstag am Kreisverkehr in Lengfelden (Gemeinde Bergheim) Raketen, Kracher und Feuerwerksbatterien. Die Nachfrage dafür sei auch heuer vorhanden, auch wenn Feuerwerke in vielen Gemeinden inzwischen verboten sind. "Die meisten Kunden sind darüber gut informiert", sagt Padinger. Nur gelegentlich herrsche Unsicherheit, was nun wo erlaubt sei und was nicht.

Beliebt bei den Käuferinnen und Käufern seien Raketen und Batterien, die jedoch nicht so laut seien. Die Nachfrage nach Böllern sei ...