Feurig und stimmig im Lungau

Das Internationale Chorfestival lockte am Wochenende Hunderte Sänger nach St. Michael.

Nach zwei Jahren Zwangspause wurde St. Michael am Wochenende wieder in eine Klangwolke gehüllt. Beim Internationalen Chorfestival "Feuer und Stimme" im Lungau nahmen von Freitag bis Sonntag rund 30 Chöre aus Österreich und Deutschland mit insgesamt rund 600 Sängern teil.

Traditionell begann das Programm am Freitagabend mit der Entzündung des Feuers am Marktplatz. Die Feuerschale entzündeten zwei Sänger der Männerstimmen Hickengrund, welche mit ihrem Chor am weitesten angereist waren - nämlich aus Nordrhein-Westfalen. Nach dem Einmarsch wurden die ...