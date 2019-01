FH in Kuchl und HBLA Ursprung suchen Werkstoffe der Zukunft

Alexander Petutschnigg der FH Salzburg in Kuchl und Konrad Steiner von der HBLA Urpsrung arbeiten gemeinsam mit ihren Schülern und Studenten an ressourcenschonenden Werkstoffen.

Werden es Platten für die Wärmedämmung? Für Schalldämmung? Spanplatten für den Leichtbau? Verpackungsmaterial? Das Endziel der Forschungen kann sich noch ändern, Sinn und Zweck sowie Ausgangsmaterial dagegen sind dem Schüler- und Studententeam rund um FH-Studiengangsleiter Alexander Petutschnigg und HBLA-Lehrer Konrad Steiner glasklar: Aus dem Holz der Virginia-Malve soll ein zukunftsträchtiger, ressourcenschonender Werkstoff entstehen. Dazu bereiten Studierende der Fachhochschule in Kuchl und Schüler der HBLA Ursprung in einer gemeinsamen Lehrveranstaltung den Werkstoff vor, im Labor des Studiengangs Holztechnologie wird er mit Zucker und Stärke als natürlichem Kleber zu Platten gepresst und auf Festigkeit, Brandsicherheit, Wärmeleitfähigkeit etc. getestet. "Schon in diesem frühen Stadium der Produktentwicklung kommt das Material fast an klassische Holzfaser-Dämmstoffe heran", freut sich Petutschnigg.

Endziel: ein nachwachsender, regional verwertbarer Werkstoff

Herauskommen soll letztlich ein nachwachsender Werkstoff, den die Bauern regional selbst anbauen und verwerten können. Vergangene Woche präsentierte die Gruppe ihre Forschungen auch Experten im Rahmen des nationalen Ressourcenforums, das sich heuer den Themen Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft widmet.

Gemeinsam hatten Steiner und Petutschnigg vor zwei Jahren beschlossen, Schnittstellen besser zu nutzen, "sowohl zwischen der Land- und Forstwirtschaft als auch zwischen HBLA und FH", sagt Petutschnigg. "Jedes System funktioniert für sich gut, aber sie müssen zusammenarbeiten, sonst entwickeln sie sich auseinander."

Gelungene schulübergreifende Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit, die heuer das zweite Jahr läuft komme bei Schülern wie Studierenden gut an, freut sich HBLA-Lehrer Konrad Steiner: "Die Schüler lernen wahnsinnig viel, es ist eine Freude für beide Seiten. Und die Kombination ist ideal, die Schüler sind die künftigen Experten, wie man diese Pflanzen kultiviert, und die Studenten sind Experten, was man daraus machen kann."