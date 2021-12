FH-Studentin erhält Würdigungspreis des Bildungsministeriums

Tina Neureiter erhält Würdigungspreis des Bildungsministeriums.

Tina Neureiter, Master-Absolventin und Junior Researcher am Studiengang Betriebswirtschaft der FH Salzburg, wird für ihre Masterarbeit mit dem Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet.

In ihrer ausgezeichneten Masterarbeit beschäftigt sie sich mit der Veränderung des demografischen Wandels im Lebensmitteleinzelhandel und dessen Wirkung auf das Konsumentenverhalten.

Neureiter, gebürtig aus Radstadt, hat nach der Matura mit dem Bachelor an der FH Salzburg begonnen. 2018 erhielt sie für ihre Leistungen das WKS-Leistungsstipendium als Unterstützung für einen Auslandsaufenthalt. Das fünfte Semester verbrachte sie an der Thompson Rivers University in Kamloops in Kanada. Drei Stunden entfernt von Vancouver genoss sie das Campusleben ebenso wie die atemberaubende kanadische Natur. Das anschließende Praxissemester absolvierte sie in der Zentrale von Interspar im Bereich E-Commerce - ein Thema, das auch in ihrer Abschlussarbeit in der Vertiefung Marketing & Relationship Management eine Rolle spielte.

Nun wurde die FH-Absolventin und Junior-Researcherin mit dem Würdigungspreis - Staatspreis für die besten Diplom- und Masterabschlüsse - ausgezeichnet.

Unter Betreuung und Projektkoordination von FH-Prof. Dr. Robert Zniva konnte sie im Rahmen eines Forschungsprojektes mit der Stadt Salzburg die Auswirkungen verschiedener Alterseinflüsse auf die Lebensmittelhändlerpräferenz der Bürger/innen untersuchen.

Online-Learning statt Erasmus-Aufenthalt

Die Ergebnisse zeigen, dass chronologische, biologische und soziale Alterseinflüsse Auswirkungen auf die Lebensmittelhändlerpräferenz haben. Die Arbeit liefert damit wertvollen Input zur Verbesserung der Lebensmittelhandelinfrastruktur für ältere Konsumentengruppen.

"Mein großer Dank gilt vor allem der Initiative ,Demenz-freundliche Stadt' der Stadt Salzburg, dem Bewohnerservice Lehen/Taxham, dem Bewohnerservice Aigen/Parsch sowie allen Organisationen, die das Forschungsprojekt maßgeblich unterstützt haben", bedankt sich die Preisträgerin bei den Partnerorganisationen ihrer Masterarbeit.

Im Masterstudium Betriebswirtschaft wollte sie eigentlich das letzte Semester als Erasmusstudentin in Rom verbringen. "Aber da hat mir Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe mein Auslandssemester dann von zu Hause über Online-Learning absolviert", erzählt die Absolventin.

Nach dem Masterabschluss 2020 erhielt sie das Angebot, als Junior-Researcher an Forschungsprojekten am Studiengang Betriebswirtschaft mitzuarbeiten und Grundlagen-Lehrveranstaltungen zu unterrichten.