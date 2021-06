Fiaccolata: Rotes Kreuz startet Fackellauf nach Italien

Angesichts der Covid-Bestimmungen findet das Gedenken an die Schlacht von Solferino, der Geburtsstunde des Roten Kreuzes, heuer in Form eines länderübergreifenden Fackellaufs von Deutschland über Österreich nach Italien statt.

Zu Ehren ihres Gründers Henri Dunant begeht das Rote Kreuz einmal im Jahr, am 24. Juni, eine Prozession mit Fackelumzug. Schauplatz dieser "Fiaccolata" ist das italienische Solferino. Dort fand im Jahr 1859 eine Schlacht statt, deren Zeuge der Geschäftsmann Dunant wurde. Angesichts des großen Leides dort half er bei der Versorgung der Verletzten und gründete in weiterer Folge das Rote Kreuz.

Wegen der Corona-Einschränkungen kann dieses Jahr allerdings kein Lichterzug in Solferino stattfinden. Deshalb begehen die Rot-Kreuz-Gemeinschaften in Deutschland, Österreich und Italien den Gedenkzug heuer mit einer Fackelreise von Deutschland nach Italien.

Fackelübergabe am Walserberg

Am 08. Mai, dem Geburtstag des Gründers und dem internationalen Weltrotkreuztag, startete das Licht im nordrhein-westfälischen Münster. Die Fackel reiste mittels Motorradstreifen, Wasserwachten und Jugendgruppen durch Baden-Württemberg nach Bayern, wo sie am Dienstag von Landesrettungskommandant Anton Holzer, seinem Stellvertreter Bernd Petertill und Chef des Stabes Herbert Wieser vom Roten Kreuz Salzburg in Empfang genommen wurde. Für die Übergabe reiste die Rotkreuz-Delegation aus Bayern mit einem großen Fuhrpark nach Salzburg.

"Das Bayerische Rote Kreuz und das Rote Kreuz Salzburg arbeiten jahrzehntelang über die Staatsgrenze hinweg zusammen, zum Beispiel bei Rettungseinsätzen, aber auch bei Projekten wie dem Herzenswunsch Hospizmobil. Es freut mich sehr, dass wir diesen symbolischen Akt in der vertrauten Zusammenarbeit begehen", sagte Landesrettungskommandant Holzer bei der Fackelübergabe.

Im Oldtimer von Wals nach Hochfilzen

Vom Grenzübergang Walserberg reist die Fackel im Oldtimer, einem VW Golf II, mit Peter Schober, Kustos des Rotkreuz-Museums, nach Hochfilzen. Begleitet wird er von Helmut Machreich und dessen Lebensgefährtin Charlotte in einem Mercedes W 124 mit einer Erstzulassung von 1984. "Es freut uns, dass wir die Fackelübergabe mit der Oldtimer-Staffel unterstützen und diese als Symbol der Menschlichkeit an die Tiroler Rotkreuzkameraden übergeben", sagt der Kustos des Rotkreuz-Museums, Peter Schober.

Die Salzburger Etappe des Fackellaufs endet in Hochfilzen, wo das Licht von den Kameraden des Roten Kreuzes Tirol übernommen wird. Am 24. Juni 2021, dem 162. Jahrestag der Schlacht, wird sie schließlich in Solferino eintreffen.