Fieberhafte Suche nach vermisstem Angler im Tamsweg

Erneut suchte Großaufgebot von Einsatzkräften die Mur ab.

Am Montag setzten Wasserrettung, Polizei und Feuerwehr in Tamsweg die Sonntagabend begonnene Suchaktion einem Einheimischen (73) fort. Die Lebensgefährtin des Pensionisten hatte diesen als vermisst gemeldet, nachdem er vom Fischen an der Mur nicht zurückgekehrt war. Der Mann dürfte in die Mur gestürzt sein.

Ein Großaufgebot, bestehend aus Pongauer Wasserrettern mit Booten, Dutzenden Tamsweger Feuerwehrleuten und einer Hundestaffel, sucht seither die Mur von Tamsweg bis zur steirischen Landesgrenze nach dem Vermissten ab. Auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera war im Einsatz. Philipp Santner, Katastrophenschutzreferent der BH Tamsweg und Einsatzleiter, am Dienstagnachmittag zu den "Wir haben nahe der Tamsweger Kläranlage die Angelrute sowie Stiefel des Mannes gefunden. Vier Kilometer flussabwärts, bei der Eisenbahnbrücke im Ramingsteiner Ortsteil Madling, wurde seine Jacke entdeckt." Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche Montagabend unterbrochen. Sie wird am Dienstag fortgesetzt.

Quelle: SN