Die Halleiner Kampfsportlerin Christin Fiedler beendet ihre Karriere auf der 4. Salzburger Fight Night.

Einer ihrer größten Erfolge liegt erst drei Monate zurück. Im vergangenen Dezember holte die Halleiner Thaiboxerin und K1-Kämpferin Christin Fiedler bei der "Back to the Roots Fightnight" in Steyr ihren ersten Profititel mit einem überzeugenden K.o.-Sieg gegen die Tschechin Eliska ...