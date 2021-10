Filmdreh löste Polizeieinsatz in Salzburger Kaufhaus aus

Ein Notruf war eingegangen - wegen mehrere Personen, die mit Waffen hantieren würden.

Ein privater Filmdreh hat am Samstag in Salzburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem bei den Einsatzkräften ein Notruf eingegangen war, dass Personen in einem Kaufhaus in der Alpenstraße mit Waffen hantieren würden, fuhren mehrere Streifen zum vermeintlichen Tatort. Dort stellte sich heraus, dass es sich bei den "Verdächtigen" um ein Team handelt, das sich zu einem privaten Filmdreh getroffen hatte, berichtete die Polizei.

Die Beamten entdeckten am Dach des Kaufhauses insgesamt sechs Personen. Bei den Waffen handelte es sich um Softair-Pistolen, die alle legal besaßen. Da es zu keiner Gefährdung Unbeteiligter gekommen war, wird lediglich eine Anzeige wegen Ordnungsstörung erstattet.